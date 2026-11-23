Adana'da yalnız yaşayan zihinsel engelli kişiye ev yaptırıldı
Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki zihinsel engelli kişi, Belediye Başkanı Cömert Özen ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan yeni evine kavuştu.
Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki zihinsel engelli kişi, Belediye Başkanı Cömert Özen ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan yeni evine kavuştu.
Gürümze Mahallesi'nde babasından kalan bakımsız evde oturan Mustafa Harmandalı'nın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.
Belediye Başkanı Özen'in girişimleri ve hayırseverlerin katkılarıyla Harmandalı'nın eski konutunun yanına ev inşa edildi.
Yeni ikametine taşınan Harmandalı, kendisine destek olanlara teşekkür etti.
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