Adana'da 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından ailenin, "Sizden bir can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız" şeklinde tehdit edildiği iddia edilirken, baba Ercüment Musaoğlu, "Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı koruyun" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şahıs, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

REKLAM

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.E.'nin elinde tabanca ile koşarak iş yerine girip, ardından saldırıyı yapıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Musaoğlu'nun ise 36 gündür yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

"Azmettirici olduğu öne sürülen kişiler yakalandı"

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde ‘Kurşunlar' adlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, Nurmuhammed Musaoğlu'na yönelik silahlı saldırının azmettiricileri olduğu iddia edilen kişileri gözaltına aldı.

"Tehdit mesajları alındığı öne sürüldü"

Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastane önünde bekleyen ailesinin, kimliği belirsiz kişiler tarafından, "Sizden bir can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" şeklinde tehdit mesajları aldığı öne sürüldü.

REKLAM

"Bu size son seslenişim olmasın"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nurmuhammed'in babası Ercüment Musaoğlu çocuğunun 35 gündür ölüm kalım savaşı verdiğini söyleyerek, "Ondan umutlu bir haber beklerken, en yakın dostlarımız aracılığıyla ölüm tehditleri alıyoruz. ‘Sıra büyük oğlunda, dükkanını silahla tarayacağız' şeklinde tehditler almaya devam ediyoruz. ‘Bir canınızı aldım, 84 canınızı daha alacağım' tarzı mesajlar alıyoruz. 56 milyon TL para istiyorlar. Bunları en yakın dostumu arayarak söylüyorlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum, psikolojik olarak çöktük. Çocuğumun sağlık durumu aynı. 36 gündür hiçbir tepki yok. Bütün Türkiye'den dua bekliyoruz. İnşallah müjdeli haberi herkesle paylaşacağız. Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı koruyun" dedi.

REKLAM

"Her an saldırıya uğrayabiliriz diye sürekli sağımıza solumuza bakıyoruz"

Nurmuhammed'in annesi Nursel Musaoğlu ise 36 gündür hastanede olduklarını dile getirerek, "Ne gecemiz ne gündüzümüz belli. Çaresiziz, bir umut bekliyoruz. Şu an diğer çocuklarımın da can güvenliği yok. Sürekli tehdit ediliyoruz. Benim küçük kızım okula gidemiyor. Eve gidip eşyalarımızı almaya korkuyoruz. Her an saldırıya uğrayabiliriz diye sürekli sağımıza solumuza bakıyoruz. Benim içim çocuğumdan dolayı yanmışken diğer çocuklarımla, eşimle, akrabalarımla tehdit ediliyorum. Artık gücümüz kalmadı, ayakta duramıyoruz. Oğlum şu an ölümle savaşıyor. Yaşayan bir ölü gibi olduk" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Tek hayali futbolcu olmaktı"

Nurmuhammed'in en büyük hayalinin Galatasaray'da futbolcu olmak olduğunu kaydeden anne Nursel Musaoğlu, "Evin içerisinde bile futbol oynardı. Futbol oynamayı o kadar çok seviyordu ki tek hayali futbolcu olmaktı. Onun futbol hayalleri yarıda kaldı. Herkesten dua bekliyorum. Nurmuhammed'im gözünü açsın, hayalleri gerçek olsun" ifadelerini kullandı.