BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da görsel sanatlar öğretmeni Melek Yıldırım, 10 yıldır gönüllü resim eğitimi verdiği özel gereksinimli bireylerin sanatla sosyalleşmesini sağlıyor.

Seyhan Gençlik Merkezi'nde görev yapan Yıldırım, özel gereksinimli bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla gönüllü çalışmalar yürütüyor.

Yıldırım, 2016'da başladığı proje kapsamında down sendromlu ve otizmli bireylere resim eğitimi veriyor.

Özel gereksinimli 25 öğrencisi olan Yıldırım, kursiyerlerle gruplar halinde çalışıyor.

Bazen öğrencileri evinde ağırlayan bazen de onlara konuk olan Yıldırım, renkleri kullanmayı ve çizim tekniklerini uygulamalı gösteriyor.

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Yıldırım sayesinde hayal dünyalarını kağıda aktaran özel gereksinimli bireyler, hem sosyalleşiyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

- "Onlar çocuklarım gibi"

Melek Yıldırım, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bireylerin duygularını resim yoluyla aktardıklarını dile getiren Yıldırım, "İçlerindeki hüzünleri, mutlulukları ve düşünceleri renk yoluyla da aktarabiliyorlar. Çok güzel ve sıcak temasımız oluyor. Zaten sürekli birlikteyiz. Artık onlar benim çocuklarım gibi, aile gibi olduk." dedi.

Yıldırım, etkinliğin down sendromlu ve otizmlilerin iletişimlerini güçlendirdiğini belirterek, "Çizdikleri her çizgide, boyadıkları her tonda neler hissettiklerini görebiliyorum. Onlar bana anlatmadan o günkü ruh hallerini ben anlayabiliyorum. Mutlu etmek mutluluk veriyor bana. En büyük kazancım bu zaten." diye konuştu.

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- "Resim yaptıktan sonra çok sosyalleşti"

Down sendromlu Koray'ın annesi Zeynep Karaoğlu, Yıldırım sayesinde oğlunun resim yapmaya ilgisinin arttığını vurgulayarak, "Resim yaptıktan sonra çok sosyalleşti. Derse gittiği zaman arkadaşlarıyla da mutlu oluyor, çevre ediniyor. Allah başımızdan böyle bir Meleği eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Semih'in annesi Ulviye Akmaz da Melek öğretmenin gönüllü yürüttüğü çalışmanın oğlunun hayatına katkı sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum şimdiye kadar boya kalemini bilmezdi. Melek hocamızın azmiyle ve sabrıyla adım adım hayatı değişti. O kadar emeği geçiyor ki benim yapamadığımı o yaptı. Melek hocamız bütün çocukların kalbine dokunuyor."