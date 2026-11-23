KORAY KILIÇ - Adana'da arkadaşından öğrendiği kaval yapımında ustalaşan 65 yaşındaki Mahir Panayır, emekli olduktan sonra başlayan tutkusu sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına kavuştu.

Panayır, 2017'de memurluktan emekli olduktan sonra kaval çalmayı öğrendiği arkadaşı Kadir Çağdaş'ın müzik atölyesinde vakit geçirmeye başladı.

Üflemeli çalgıların yapımı konusunda kendini geliştiren Panayır, arkadaşının 2019'da vefat etmesinin ardından atölyeyi devraldı.

Panayır, zamanla edindiği tecrübe sayesinde başta kaval olmak üzere ney, zurna, mey ve balaban gibi üflemeli çalgıların yapımında ustalaştı.

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Kaval yapımında erik, kayısı, hurma, kızılcık ve okaliptüs gibi ağaçların parçalarını kullanan Panayır, el emeği ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl verilen "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları" ünvanıyla gururlanan Panayır, emeklilik sonrası tanıştığı mesleğini severek sürdürüyor.

- "Kavalı tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum"

Mahir Panayır, AA muhabirine, arkadaşının atölyesini devralmasının hayatını değiştirdiğini söyledi.

Kaval yapımında ustalaşmasıyla hayatını müzik üzerine kurduğunu belirten Panayır, yaptığı enstrümanlara büyük emek verdiğini dile getirdi.

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Panayır, mesleğe adım attığı dönemde zorlandığını ifade ederek, "Tek başıma azimle başladım. Tornaları bozdum, kırdım. Her gün bir yerimi sakatladım ama pes etmedim, gece gündüz çalıştım. Eve gittiğimde bile kafamda hep nasıl daha iyi kaval yapabileceğimi düşündüm. Kaval yapımı ve üflemek bir aşk." dedi.

Ürünlere ilgiden memnun olduğunu anlatan Panayır, "Kaval uzun süre ihmal edilmiş, geri plana itilmiş ama son yıllarda büyük talep var. Bu beni mutlu ediyor. Kavalı tanıtarak gelecek kuşaklara aktarmak, bu işi birilerine öğretmek istiyorum." diye konuştu.

- "Hedefim UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanı almak"

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Panayır, Kültür ve Turizm Bakanlığı listesinde yer almanın mutluluk ve ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bakanlığın bizleri görevlendirdiği yerlerde hem Adana'yı hem kaval kültürünü temsil edeceğim. Almış olduğum ünvan bana çok büyük sorumluluk yükledi. Sorumluluk bilinci içerisinde bu kültürü gelecek nesillere taşımak için yakışır şekilde titizlikle çalışmalarıma devam edeceğime inanıyorum. Bu sefer hedefi büyüttüm. Hedefim, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanı almak. Bunun için uğraşıyorum."