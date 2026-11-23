Aköz, bu sonuçla eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde Zeynep Aköz, trafik kazasında yaşamını yitiren eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.