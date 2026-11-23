Adana'nın Feke ilçesinde, yılan ve çıyanların girdiği harabe kerpiç evde yaşam mücadelesi veren 56 yaşındaki Mustafa Harmandalı'nın hayatı, mahalle sakinlerinin belediye başkanına ulaşmasıyla değişti. Engelli olduğu öğrenilen ve daha önce evinde yılan tarafından da sokulan Harmandalı için harekete geçen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve ekibi, eski evin yerine yeni bir ev yapıp, eşyaları da yenileyerek yaşanabilir hale getirdi. Yıllardır korkuyla uyuduğu evden kurtulan Harmandalı, yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Feke ilçesine bağlı Gürümze Mahallesi'nin Kayhan bölgesinde yaşayan Mustafa Harmandalı, yıllardır ailesinden kalan eski kerpiç evde verdiği yaşam mücadelesinde Feke Belediye Başkanının desteği ile huzurlu ve yeni bir eve kavuştu. Mustafa Harmandalı'nın yaşadığı evi inceleyen Belediye Başkanı Cömert Özen ve ekibi, evin barınmaya elverişli olmadığını belirledi. Özen'in talimatıyla yaklaşık 4550 metrekarelik yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Evin ihtiyaçları karşılanırken, içerisi de eşyalarıyla birlikte yeniden düzenlenen evde Mustafa Harmandalı'nın kent merkezinde berber ve giyim ihtiyaçları da karşılandı. Yeni evini ziyaret eden Mustafa Harmandalı, yıllardır korkuyla yaşadığı evden kurtulmanın sevincini yaşarken, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

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"Yılanlarla çıyanlarla yatamıyordum"

56 yaşındaki Mustafa Harmandalı, yıllar önce eşinden ayrıldığını ve bir süredir tek başına yaşadığını belirterek, "Bu evde doğdum, büyüdüm. Ailemden kalan evdi. Mağdur maaşımla geçiniyorum. Yıllardır burada yaşıyordum ama yılanlardan uyuyamıyordum. Bir defasında yılan beni soktu. Yılanlarla, çıyanlarla duramıyordum. Sağ olsun Cömert Başkan geldi, elimden tuttu. Beni bu durumdan kurtardı, ayağa kaldırdı. Başkanımızdan, müdürümüzden Allah razı olsun" dedi.

"İki yıl yanımda kaldı ama baba ocağına döndü"

Mustafa Harmandalı'nın kayınbiraderi ve komşusu Erdem Dinler gözyaşları ile yaşanan zorluğa yakından şahit olduğunu belirterek, "Ben burada ikamet ediyorum. Mustafa'nın bu şartlarda yaşadığını en iyi ben bilirim. Bir dönem yılanlarla aynı evde uyumak zorunda kaldı. İki yıl boyunca onu yanıma aldım. Köyden ekmek yapıp götürüyordum ama baba ocağı dedi, yeniden buraya döndü. Çok zor şartlarda yaşıyordu. Durumunu Cömert Başkanımıza ilettik. Elinden tuttular, onu bu bataklıktan çıkardılar. Bu evin yapılmasına, sahip çıkılmasına çok mutlu oldum. Allah başkanımızdan, müdürümüzden ve emeği geçen personelden razı olsun" diye konuştu.

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"Mustafa abi gibi yaşayan başka insanlar da var"

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de temmuz ayında kendilerine ulaşan ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Mustafa abimizin evinin çok kötü durumda olduğu, yılanların, akreplerin ve çıyanların arasında yaşadığı bize iletildi. Hemen ekiplerimizi gönderdik. Evin yaşanabilecek bir durumda olmadığını gördük. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalıştı. Yaklaşık 4550 metrekarelik, Mustafa abimizin tek başına rahatlıkla yaşayabileceği bir ev yaptık. Eşyalarını da yerleştirdik. Ona yeni bir hayat sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmayı aziz milletimizin desteği ve dayanışmasıyla gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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İlçede Mustafa Harmandalı gibi zor şartlarda yaşayan başka insanların da bulunduğuna dikkat çeken Özen, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek isteyen vatandaşların belediyeye ulaşabileceğini belirterek, "Bizler de hayırseverlerimizin desteğiyle bu tür sosyal projeleri hayata geçirmeye hazırız" dedi.