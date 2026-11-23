Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, GTA 6 oyunu nedeniyle bazı kişilerin 50 hatta 150 saat uyumadan oyun oynamaya devam ettiğini belirterek, "Uzun süre bilgisayar ve ekran başında hareketsiz kalmak kamburluk, skolyoz, bel ve boyun fıtığı, obezite, alzaymır hastalıklarına neden olur. Hatta ileriki dönemlerde felç bırakır, ölüme götürebilir" dedi.

Şen, uzun süre hareketsiz kalmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek özellikle bilgisayar oyunları ve dizi izleme alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu. Şen, GTA 6 oyunu üzerinden verdiği örnekte, oyuncuların görevleri tamamlamak amacıyla saatlerce ekran başından kalkmadan vakit geçirebildiğini ifade etti.

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GTA 6 üzerinden hareketsizlik uyarısı

GTA 6 oyununda verilen görevleri tamamlamak için insanların kendilerini oyuna kaptırabildiğini belirten Şen, "Oyunun başından 50 saate yakın kalkmayarak görevleri tamamlamaya çalışan insanlar var. Tümünü tamamladığınızda ise toplamda 150 saate varan hareketsiz bir süreç yaşanabiliyor. İlla görev tanımı istiyorsanız, dizi izlerken ve oyun oynarken bu şekilde çok vakit geçirmeyin" diye konuştu.

Pandemi dönemindeki yanlışlar tekrarlanıyor

Pandemi döneminde evde uzun süre hareketsiz kalmanın sağlık üzerindeki etkilerini hatırlatan Şen, "Biz bunu pandemi zamanında evde kalarak, hareketsiz şekilde diziler izleyerek yaşadık. Pandemi sonrasında kalça ve diz eklemlerinde ciddi dejenerasyon, hareket kısıtlılığı, tansiyon, şeker ve obezitede artış gördük. İnme ve kalp krizi vakalarında yaşanan artışın sebeplerinden biri de bu. O yanlışların aynısını bu oyunda sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bel ve boyun fıtığından obeziteye kadar birçok risk var

Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın omurga ve eklem sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Mutlaka saatte bir pozisyon değiştirin. Aynı pozisyonda kalırsanız kamburluk, skolyoz, eklem dejenerasyonu, bel ve boyun fıtığı ve obezite ortaya çıkabilir. Boyun, sırt ve bel problemleri, eklemlerde kireçlenmeler, obezite ve buna bağlı hastalıklar insan ömrünü kısaltabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Tüm bu hastalıklar ilerleyen dönemde alzaymır, felç kalma ve hatta ölüme götürebilir Yaşlılığa karşı erkenden tedbir almak gerekiyor" dedi.

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Uykusuzluk da tehlikeyi büyütüyor

Hareketsizliğin yanı sıra uykusuzluğun da önemli bir sağlık riski oluşturduğuna dikkat çeken Şen, "Uykusuzluğun sonucunda hafızanızda ve dikkatinizde bozukluklar meydana gelir. Hareketsizlik ve uykusuzluk birleştiği zaman sizi çok büyük sağlık sorunları bekleyecektir" şeklinde konuştu.

GTA 6 oyununda görevler olduğunu anlatan Şen, başta GTA 6 olmak üzere uzun süre ekran başında vakit geçirenlere kendisinin de görevleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sık sık pozisyon değiştirin, hareket edin ve uykunuzun kıymetini bilin."