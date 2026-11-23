Adana'da 2. Kök Hücre, Eksozom ve Somatik Hücre Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'nda konuşan Liv Hospital Ulus Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, ailelere kök hücre uygulaması öncesinde hekimin ve merkezin yetkisini, ayrıca kullanılacak hücrelerin nerede üretildiğini sormalarını önerdi.

Adana'da 2. Kök Hücre, Eksozom ve Somatik Hücre Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Türkiye'nin farklı illerinden birçok bilim insanı katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Liv Hospital Ulus Genel Müdür Yardımcısı Yunus Çolak, toplantıda kök hücre, eksozom ve rejeneratif tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ve teknik uygulamaların ele alınacağını ifade etti.

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Kök hücre alanındaki araştırmalara değindi

Sempozyumda hekimlere ve ailelere seslenen Liv Hospital Ulus Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karaöz, yaklaşık 26 yıldır bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Son yıllarda kök hücre uygulamalarına ilgiyle birlikte bilgi kirliliğinin de arttığını söyledi.

Kök hücre tabanlı hücresel tedaviler üzerine uzun yıllardır klinik ve klinik öncesi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Karaöz; bunlar arasında diyabet, kalp hastalıkları, Alzheimer, Parkinson ve otizm gibi hastalıkların öne çıktığını söyledi.

Ailelere 3 önemli soru

Türkiye'de kök hücre uygulamalarının belirli yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Karaöz, tedavi öncesinde ailelerin hekimlere üç soru sorması gerektiğini belirterek, "Bir: Sizin Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş uygulama yetkiniz var mı? İki: Uygulama yapacağınız merkezin uygulama merkezi yetkisi var mı, yine Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş? Üç: Kullanacağınız hücreler yine Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde mi üretildi? Bu üç soruyu mutlaka ailelerin hekimlerine sormaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kullanılan kök hücrelerin uluslararası standartlarda, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerde üretilmesi gerektiğini vurgulayan Karaöz, "Siz bu hücreleri GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarında ürettikten sonra ancak hastanıza uygulayabilirsiniz. Bu çok önemli" dedi.

"Doğru zamanda, doğru hastaya, doğru hücrelerle verilince başarılı olunabilir"

Tedavinin başarısında bilimsel ve etik kuralların yanı sıra rehabilitasyonun da önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Karaöz, "Doğru zamanda, doğru hastaya, doğru hücrelerle, doğru ellerle verip ve doğru bir rehabilitasyon yaptığınız zaman gerçekten başarılı olabiliyorsunuz" diye konuştu.

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"Bitkisel eksozomlarla insan kök hücresi kaynaklı eksozomlar arasında önemli farklılıklar var"

Konuşmasında son dönemde gündemde olan eksozom uygulamalarına da değinen Karaöz, "Eksozomlar bizim kök hücrelerimizin salgıladıkları bir biyolojik üründür" dedi.

Eksozomların kaynağına ilişkin son dönemdeki tartışmalara da değinen Prof. Dr. Karaöz, bitkisel eksozomlarla insan kök hücresi kaynaklı ekszozomlar arasında önemli farklılıklar bulunduğunun altını çizerek şu bilgileri paylaştı:

"İnsan kök hücresi kaynaklı eksozomlar vücuda uygulandığında, yüzeylerinde bulunan özel alıcı yapılar (reseptörler) sayesinde insan hücreleriyle doğrudan kenetlenir, hücrenin içine girer ve onarıcı etkisini gösterir. Oysa bitkisel kaynaklı eksozomlarda insan hücresini tanıyan bu uyumlu alıcılar yoktur. Hücre içine 'füzyon' (zarların kaynaşması) yoluyla sızmayı başarsalar bile, hücre içindeki 'lizozom' adı verilen sindirim enzimleri tarafından hızla parçalanıp etkisiz hale getirilirler. Dolayısıyla bitkisel eksozomların insan hücreleriyle anlamlı bir etkileşime girip tedavi edici etki göstermesi beklenmez. Ayrıca insan kök hücresi kaynaklı eksozomların güvenilirliği ve etkinliği çok sayıda klinik çalışmayla kanıtlanmışken, bitkisel eksozomlarla ilgili bilimsel veri son derece sınırlıdır. Bu nedenle insan kaynaklı eksozomlar, bitkisel alternatiflere kıyasla çok daha üstündür."