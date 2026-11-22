Cipin karşı şeride geçip otomobille çarpıştığı kaza kamerada
ADANA'da otoyolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği cip, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
ADANA'da otoyolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği cip, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şambayadı mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda seyreden, plakası ve sürücüsü bilinmeyen cip, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan cip, karşı yönden otomobille çarpıştı.
Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kazanın ardından otoyolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol, trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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