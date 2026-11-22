Kaza anı, başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kazanın ardından otoyolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol, trafiğe açıldı.

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