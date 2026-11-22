Adana'da boğazına yiyecek takılan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Sümer Mahallesi'ndeki lokantada döner yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı.
Lokanta sahibi Suphi Atar, nefes almakta zorlandığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.
İlk yardım müdahalesiyle boğazındaki yiyecekten kurtulan kişi rahat nefes aldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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