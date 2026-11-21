Adana’da huzurevi sakinlerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlenerek doğru ağız bakımı ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde, Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle huzurevi sakinlerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi. Diş hekimleri Dt. Püren Yördem ve Dt. Zeynep Mutafaoğlu tarafından verilen eğitimde, ağız ve diş sağlığının korunması, doğru ağız bakım uygulamaları ve hijyenin önemi anlatıldı.

Sakinlerin merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla eğitim programı sona erdi.