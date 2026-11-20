Yeşilay Adana Şubesi 2 ayrı kategoride gösterdiği başarı dolayısıyla ödül kazandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından ekim ayında gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetleri değerlendirmesinde, Yeşilay Adana Şubesi "Ayın En Çok Faydalanıcıya Ulaşan Şubesi" ve 2. Yeşilay Bağımsız Aile Festivali ile "Ayın İlham Veren Gönüllülük Faaliyeti" ödüllerine layık görüldü.

Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, elde edilen başarının gönüllüler ve kurumlar arası işbirliğinin sonucu olduğunu belirterek, çalışmalara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yıldırım, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.