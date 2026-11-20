Saimbeyli Kaymakam Vekili Nursen Yüce'den veda mesajı
Saimbeyli Kaymakam Vekili Nursen Yüce, ilçedeki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda mesajı yayımladı.
Saimbeyli Kaymakam Vekili Nursen Yüce, ilçedeki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda mesajı yayımladı.
Yüce, mesajında, 20 Kasım itibarıyla ilçedeki görev süresinin tamamlandığını belirtti.
Görev süresi boyunca Saimbeyli'ye hizmet etmek için gayret gösterdiklerini bildiren Yüce, ilçenin sorunlarının çözümü ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için çalıştıklarını kaydetti.
Yüce, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek yeni Kaymakam Mehmet Fatih Uçar'a görevinde başarılar diledi.
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