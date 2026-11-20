Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Tellidere Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki sorun, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek amacıyla sürdürdüğü ziyaretlerine Tellidere Mahallesi ile devam etti. Mahalle Muhtarı Cemile Girici ile muhtarlıkta bir araya gelen Başkan Vekili Akkan, burada mahalle sakinleriyle de buluşarak istek, öneri ve beklentileri dinledi.

Vatandaşların taleplerini dinledi

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunları ve belediyeden beklentilerini Başkan Vekili Akkan'a doğrudan iletme fırsatı buldu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Akkan, dile getirilen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Mahalle Muhtarı Cemile Girici ile de görüş alışverişinde bulunan Akkan, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde muhtarlarla kurulan iş birliğinin önemine dikkat çekti.

REKLAM

Esnafa hayırlı işler diledi

Muhtarlık ziyaretinin ardından mahalle esnafını da ziyaret eden Başkan Vekili Hasibe Akkan, iş yerlerindeki esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnafla sohbet eden Akkan, onların talep ve önerilerini de dinledi.

"Her mahallemizde hemşerilerimizle buluşacağız"

Seyhan'ın her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaşmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Vekili Akkan, vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye çalışmalarına yön verdiğini vurguladı. Akkan, Seyhan'ın tüm mahallelerinde vatandaşlarla buluşmayı, ihtiyaçları yerinde dinlemeyi ve ortak akılla çözüm üretmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

REKLAM

Tellidere Mahalle Muhtarı Cemile Girici de mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan'a teşekkür etti. Girici, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerinin yerinde dinlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti.