Fiziki takibe alınan hükümlü, Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. Durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan M.U., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.'nun (36) yeri tespit edildi.

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