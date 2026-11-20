Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği tarafından organize edilen "13 Kare Fotoğraf Sanatı Festivali" başladı.

1995'te Kapadokya gezisine giderken trafik kazasında yaşamını yitiren dernek üyeleri ve kursiyerler anısına düzenlenen festivalin ilk gününde, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda, kazada hayatını kaybeden fotoğrafçı Özgen Özgenal'ın eserlerinden oluşan "Özgen Özgenal Fotoğrafları" sergilendi.

Siyah-beyaz karelerin yer aldığı sergiyi gezen sanatseverler, fotoğrafları ilgiyle inceledi.

Sergi açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, kazada yaşamını yitiren 13 kişinin fotoğraflarından oluşan "Unutmadık" başlıklı gösterim yapıldı.

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Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı Murat Tahiroğlu, burada yaptığı konuşmada, kazada hayatını kaybeden 13 kişinin hatırasını yaşattıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu acının etrafında kenetlenerek onların fotoğrafa duyduğu sevgiyi yeni kuşaklara aktarabileceğimiz bir gelenek oluşturduk. 13 Kare, bizim için yalnızca bir fotoğraf sanatı festivali değil, geçmişimizi, dostluklarımızı ve hiç unutmadığımız 13 arkadaşımızın, dostumuzun hatırasını yaşattığımız çok özel bir buluşma. 13 Kare, bir kaybın unutulmayan hatırası ve fotoğraf sevgisiyle devam eden bir yolculuktur. Bu yolculuğun başlangıcında yer alan, bugün aramızda olmayan 13 dostumuzu, canımızı, sevgi, saygı ve özlemle anıyorum."

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Konuşmaların ardından "Dijital Çağda Fotoğraf ve Bağımsız Sinema" paneli düzenlendi.

Sergi, söyleşi, ödül töreni, sokak ve mobil fotoğrafçılık atölyeleri ile kısa film gösterimlerinin yer alacağı festival 22 Kasım Pazar günü sona erecek.