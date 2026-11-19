Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan park, Çukurova Belediyesi tarafından yenilendi.

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, Türk spor tarihinin unutulmaz ismi, dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nu vefat yıl dönümünde adını taşıyan çocuk parkında düzenlenen anma programında andı.

Adana Balkan Türkleri Derneği tarafından gerçekleştirilen programa CHP Adana İl Başkanı Orhan Bayram, Dernek Başkanı Aziz Sağıroğlu, Karslılar Mahalle Muhtarı Meltem Koparan, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

REKLAM

"Böylesine büyük değerlerimizi unutmayacağız"

Anma programında konuşan Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, Naim Süleymanoğlu'nun yalnızca kazandığı madalyalarla değil, azmi, kararlılığı ve mücadeleci ruhuyla da gelecek nesillere örnek olduğunu belirterek Türk milletine büyük gururlar yaşatan efsane sporcunun hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Parkta kapsamlı yenileme çalışması yapıldı

Anma programının gerçekleştirildiği Naim Süleymanoğlu Çocuk Parkında, Başkan Vekili Sıtkı Keskin'in talimatları doğrultusunda Çukurova Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Parkın genel görünümü yenilenirken çocukların ve vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

REKLAM

Hem efsane sporcunun hatırasına sahip çıkan hem de adını taşıyan parkı yenileyerek vatandaşların kullanımına daha nitelikli hale getiren Çukurova Belediyesi, kent genelindeki sosyal yaşam alanlarını iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.