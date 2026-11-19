Adana’nın Aladağ ilçesinde domuz avı sırasında arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki Barış Şahin’in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Oğlunu kaybeden anne Necla Şahin, 15 aydır adalet beklediğini belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

Olay, 30 Ağustos 2025 tarihinde Aladağ ilçesine bağlı Uzunkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Barış Şahin, arkadaşı H.B.M. (18) ile domuz avına gittiği sırada av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Aladağ Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan H.B.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Barış Şahin’in hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması Kozan Adliyesindeki Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Çocuğun kasten öldürülmesi suçlamasıyla süren yargılamada duruşmayı takip etmek için adliyeye gelen acılı aile, sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederken mahkeme adli kontrol şartıyla yargılanmasına devam edildi.

"15 aydır gecem gündüzüm zehir"

Duruşmanın ardından konuşan anne Necla Şahin, oğlunun ölümünün üzerinden 15 ay geçmesine rağmen adalet beklediğini belirterek, "30 Ağustos 2025 akşamı oğlum av tüfeğiyle vuruldu ve hayatını kaybetti. Bugün ilk duruşması görüldü. Ben bir tutuklama bekliyordum ancak tutuklama olmadı. Adalet Bakanımıza güveniyorum. Barış Şahin dosyasının arkasında durulmasını, titizlikle incelenmesini ve sorumluların kimler olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyorum. Karşı taraf adli kontrolle serbest. Bir an önce bu adli kontrolün son bulmasını ve tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

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Yaşadıkları acının her geçen gün devam ettiğini ifade eden anne Şahin, "15 aydır gecem gündüzüm zehir. Ağlamadan geçen bir günüm yok. Dünyayı başıma yıktılar. Artık kendimi ifade edemiyorum. Mahkemede karşı tarafın avukatı, oğlumu vuran kişinin kalp hastası olduğunu söylüyor. Eğer kalp hastasıysa neden annesinin yanında değil de burada. Ava gittiğini söylüyor ama tüfek kullanmadığını, bilmediğini ifade ediyor. O zaman neden ava gidiyor? Barış'ın üzerinde tüfek olduğu yönündeki suçlamayı asla kabul etmiyorum. Bu bir iddiadan ibarettir. Bir an önce sorumluların ceza almasını istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu karar çıkar" diye konuştu.

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"Bu şekilde adalet aramak istemiyoruz"

Barış Şahin’in kız kardeşi Zeynep Nur Şahin de adalet arayışlarını sosyal medya üzerinden sürdürmek istemediklerini belirterek, "Biz burada bu şekilde adalet aramak istemiyoruz. twitter üzerinden, whatsapp durumlarından ya da instagramda reels videoları yaparak adalet aramak istemiyorum. Adaletin mahkeme salonunda hakkıyla tecelli etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Adem Şahin ise "15 aydır kimse benim psikolojimi düşünmüyor. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.