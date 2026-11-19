Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Beton Santrali bünyesinde yapımı tamamlanan bin 200 metrekarelik kapalı agrega stok sahası, 15 bin ton depolama kapasitesiyle hizmete girdi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, hayata geçirilen yatırımın hem üretim kalitesine hem de çevre korunmasına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi. Beton üretiminin temel hammaddelerinden biri olan agreganın uygun şartlarda muhafaza edilmesinin, ürün kalitesi ve üretim standartlarının sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Akpınar, yeni stok sahasıyla hammaddelerin dış ortam şartlarından korunacağını, üretim süreçlerinin ise daha kontrollü ve verimli yürütüleceğini belirtti.

REKLAM

AOSB Beton Santralinin bölgedeki sanayi kuruluşlarının inşaat, altyapı ve üstyapı projelerinde ihtiyaç duyduğu hazır betonun temininde kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Akpınar, sanayicilere kaliteli, güvenilir ve erişilebilir hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Toz emisyonunu en aza indiriyoruz"

Sanayicilerin yeni yatırım, fabrika inşaatı, saha düzenlemesi ve altyapı çalışmalarında ihtiyaç duydukları betonun teminine katkı sunduklarını aktaran Akpınar, "Üretimin kalitesini artırırken çevre üzerindeki etkimizi azaltacağımıza söz vermiştik. Bugün ise bu önemli yatırımı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. AOSB Beton Santralimizde inşasını tamamlayarak tam kapasiteyle devreye aldığımız bin 200 metrekarelik kapalı agrega stok sahamız, artık üretim gücümüze katkı sağlıyor. 15 bin ton agrega depolama kapasitesine sahip tesisimiz sayesinde hammaddelerimizi dış etkenlerden koruyarak en uygun şartlarda muhafaza ediyoruz. Bu yatırımla üretim kalitemizi ve standartlarımızı yükseltirken toz emisyonunu da en aza indiriyoruz. Böylece daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir sanayi ortamına katkı sunuyoruz. Dün temellerini attığımız, bugün tamamlayarak sanayimizin hizmetine sunduğumuz her proje, yarının daha güçlü sanayisi ve daha yaşanabilir bir çevresi için atılmış sağlam bir adımdır" dedi.

REKLAM

Sürdürülebilir sanayi için yatırımlar sürecek

AOSB’nin, sanayicilerin ihtiyaçlarını esas alan hizmet anlayışıyla altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Akpınar, üretim kalitesini, kaynak verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte ele aldıklarını belirtti.

Akpınar, sanayicilerin rekabet gücünü destekleyen, bölgenin hizmet altyapısını geliştiren ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendiren yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.