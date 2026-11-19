Adana'da skunk ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Adana'da 3 kilo 740 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da 3 kilo 740 gram skunk ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen otomobil, merkez Sarıçam ilçesinde durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği "Barbara"nın tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, bagajdaki yedek lastiğin altına gizlenmiş paketlerde 3 kilo 740 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü İ.T. ve yanındaki H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılması ve araca gizlenen uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca görüntülendi.
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