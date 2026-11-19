Adana'da scooter ile seyir halindeyken önündeki motosikletin aniden durması sonucu kaza yapan 15 yaşındaki Yusuf Okçu'nun kafasına scooterin gidon demiri saplandı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan genç, 14 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kaza, 4 Kasım günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Babasının iş yerinden ayrılarak scooter ile evine gitmek üzere yola çıkan Yusuf Okçu, önünde seyreden motosikletin aniden fren yapması üzerine duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooterin gidonundaki yaklaşık 6 santimetrelik demir parçası gencin kafasına saplandı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasına demir parçası saplanan Okçu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Akın Vural tarafından ameliyata alınan gencin kafasına saplanan demir parçası başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Hastanede 14 gün tedavi gören Okçu, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

"6 santimlik demir hastamızın kafasına saplanmıştı"

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Akın Vural, kazanın ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, "Scooterin 6 santimlik demiri hastamızın kafasına saplanmıştı ve başarılı bir ameliyattan sonra demir çubuk çıkartıldı. 14 gün hastanede kalan hastamızı taburcu ettik. Son dönemlerde motosiklet, scooter kazaları artmaya başladı. Yeni düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Birçok genç maalesef hayatını kaybediyor bu kazalarda" dedi.

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"Artık binmem, kimse de scooter sürmesin"

Kazayı geçiren 15 yaşındaki Yusuf Okçu ise olay anına ilişkin yalnızca bazı detayları hatırladığını belirterek, "Önümdeki araç ani fren yapınca ben ona çarptım. 2 ay önce scooter almıştım, merakım vardı ama artık binmem. Kimse de scooter sürmesin, sürerlerse de kask ve dizlik taksınlar" ifadelerini kullandı.