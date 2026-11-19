Adana’da 2020 yılında ziyarete açılan ve Türkiye’nin ilk diş hekimliği müzesi olan İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi, geçmişten günümüze tıp ve diş hekimliği alanında kullanılan tarihi araç ve gereçleri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde bulunan ve Prof. Dr. İlter Uzel’in 1972 yılından itibaren yaklaşık 50 yıl boyunca biriktirdiği tıp ve diş hekimliği eserlerinden oluşan İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi’, 9 Kasım 2020’de ziyarete açıldı. Türkiye’nin ilk diş hekimliği müzesi olma özelliğini taşıyan müzede, tıp ve diş hekimliğinin tarihine ışık tutan çok sayıda eser sergileniyor.

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Müzede sergilenen eserler arasında Enver Paşa’ya ait olduğu belirtilen diş, Mustafa Kemal Atatürk’ün üst çene kalıbı ve yaklaşık 200 yıllık dişçi koltuğu öne çıkarken, ziyaretçiler, tıp ve diş hekimliğinin geçmişine yakından tanıklık etme imkanı elde ediyor.

"Müze çok hoşumuza gitti"

Müzeyi gezmeye gelen ziyaretçilerden İbrahim Türker, Antalya’dan geldiğini söyleyerek, "Normalde planımızda yoktu ancak bu müzenin adını duyunca merak ettik. Diş hekimliğiyle ilgili geçmişe dönük özel eserler olduğunu tahmin ettik. Müze çok hoşumuza gitti. Diş hekimliği yakın tarihe konumlanan bir alan gibi duruyor ancak çok eski bir tarihi varmış. İnsanlık her alanda olduğu gibi tıp alanında da çok şey icat etmişler ve bunların izlerini burada görüyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum. Adana kültür hazinesi bir yer. Kendine has örnek ve dokusuyla birçok şey vaat ediyor" dedi.

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"Diş hekimliği alanındaki eski malzemeler çok ilgimizi çekti"

Ziyaretçilerden Ahmet Nuri Tufan, müzeye gezmeye geldiklerini aktararak, "Adana’da yaşıyoruz ancak hiç gelmemiştik ve merak ettik. İçeri girince diş hekimliği alanındaki eski malzemeler çok ilgimizi çekti. Benim en dikkatimi çeken Adana’da kullanılan ve keşfedilen ameliyat malzemeleri oldu. Çok güzel ve etkileyici. Herkes buraya gelmeli. Tıp nereden gelmiş ve ne kadar gelişmiş herkes bunu görmeli" şeklinde konuştu.

"Başka hiçbir yerde bulunmayan orijinal eserlerimiz var"

Müzede arkeolog olarak görev yapan Haluk Uysal ise müzede özel eserlerin bulunduğunu dile getirerek, "Kurucumuz Prof. Dr. İlter Uzel’in kişisel çalışmaları ve kendisine ait koleksiyonu sergileniyor burada. Bu müze alanında Türkiye’de bir ilk. Diş hekimliği tarihinde çok nadide olan ve başka hiçbir yerde bulunmayan orijinal eserlerimiz var. Mesela Ender Paşa’nın dişi ve Atatürk’ün üst çene kalıbı var. Bunun dışında Amerikan yapımı olan 200 yıllık bir dişçi koltuğumuz var. Diş hekimliğine dair aklınıza ne gelirse burada görebilirsiniz. Ziyaretçilerimizin geri dönüşü çok güzel ve çok olumlu. Müzemiz, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü saat 09.0017.00 arası açık" ifadelerini kullandı.