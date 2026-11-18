Adana'da sağlık alanında işbirliği toplantısı düzenlendi
Adana'da toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması amacıyla toplantı yapıldı.
Adana'da toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması amacıyla toplantı yapıldı.
Valilik öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İşte Birlik, Güçte Birlik: Adana Kamu-STK İşbirliği Projesi" kapsamında, Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcileri katıldı.
İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, konuşmasında, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü işbirliği kurmayı hedeflediklerini belirtti.
Toplantıda, bağımlılıkla mücadele, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kanserde erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar ele alındı.
Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.
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