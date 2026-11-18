Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Yeşilyurt Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki sorun, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Seyhan Belediye Başkan Vekili Akkan, belirlenen program doğrultusunda mahalle ziyaretlerini ve saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret eden Akkan, ilk olarak Mahalle Muhtarı Aysun Köse ile muhtarlık binasında bir araya geldi. Mahallenin genel durumu hakkında muhtardan bilgi alan Akkan, ardından mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Akkan, iletilen konuların çözümü için beraberindeki ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

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"Seyhan’ın her mahallesini önemsiyoruz"

Mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, "Seyhan’ın her mahallesini önemsiyoruz. Bunun için mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde ilçemizi daha yaşanabilir bir konuma getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Aysun Köse de mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaret ve vatandaşların sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Vekili Hasibe Akkan’a teşekkür etti.