Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı
Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 106. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Giriş: 18.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 106. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Kozan Kaymakam Vekili İbrahim Şenkon, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, öğretmen ve öğrenciler, şehidin mezarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.
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