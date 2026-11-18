Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte vücutta meydana gelen fizyolojik değişimlerin, böbreklerin idrar üretimini ve mesanenin çalışma düzenini etkileyebildiğini belirterek, "İdrar yaparken yanma, kasık ağrısı, idrarda kan veya aşırı susama gibi belirtiler varsa şikayetleri yalnızca soğuk havayı işaret etmek yanlış olur. Bu gibi durumlarda bir üroloji uzmanına başvurmanız gerek" dedi.

Soğuk havalarda idrara çıkma sıklığındaki artışın nedeni çoğu zaman vücudun sıcaklık değişimine verdiği doğal bir yanıt oluyor. Ancak sık idrara çıkma, ani tuvalet ihtiyacı, gece uykudan uyanma veya idrar kaçırma gibi şikayetler sürekli hale geliyorsa bu durumun prostat büyümesi ve aşırı aktif mesane gibi ürolojik sorunlarla da ilişkili olabiliyor.

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Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Soğuk hava idrar üretimini artırabilir"

Soğuk havaların idrar üretimini arttırabildiğine değinen Dr. Şah, "Hava sıcaklığı düştüğünde vücut, ısı kaybını azaltmak için cilt yüzeyindeki damarları daraltır. Kanın merkezi dolaşıma yönelmesiyle böbreklerin sıvı dengesini düzenleme biçimi değişir ve idrar üretimi artabilir. 'Soğuk diürezi' olarak adlandırılan bu fizyolojik yanıt, soğuk ortamlarda daha sık tuvalete gitme ihtiyacının nedenlerinden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

"Mesane soğuğa karşı daha hassas hale gelebilir"

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Mesanenin soğuk havalarda daha hassas hale geldiğine de vurgu yapan Dr. Cem Şah, şunları söyledi: "Soğuk hava, bazı kişilerde mesanenin doluluk hissini ve idrar yapma ihtiyacını belirginleştirebilir. Özellikle aşırı aktif mesane sorunu bulunanlarda; ani sıkışma, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma şikayetleri artabilir. Soğuk hava tek başına mesane hastalığına neden olmasa da mevcut belirtileri şiddetlendirebilir. Soğuk havalarda susama hissinin azalması, kimi zaman yeterli su içilmemesine yol açar. Oysa vücudun sıvı ihtiyacı yalnızca sıcak havalarda artmaz. Yetersiz su tüketimi idrarın yoğunlaşmasına ve böbrek taşı oluşum riskinin artmasına neden olabilir. Özellikle daha önce böbrek taşı düşürmüş kişilerin sıvı tüketimine özen göstermesi gerekir."

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"Bütün şikayetleri soğuk havaya işaret etmek yanlış olur"

Geceleri sık idrara çıkmanın her zaman doğal olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de anlatan Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, "Gece idrara çıkmak ileri yaşlarda daha sık görülse de her zaman yaşlanmanın doğal sonucu olarak değerlendirilmemelidir. Prostat büyümesi, aşırı aktif mesane, diyabet ve bazı böbrek hastalıkları da bu şikayete neden olabilir. Gece uykusunu bölen veya günlük yaşamı etkileyen durumlarda ürolojik değerlendirme önem taşır. İdrar yolu enfeksiyonları, mesane taşları, prostat büyümesi ve diyabet de sık idrara çıkmaya neden olabilir. İdrar yaparken yanma, kasık ağrısı, idrarda kan veya aşırı susama gibi belirtiler varsa şikayetleri yalnızca soğuk havayı işaret etmek yanlış olur. Bu gibi durumlarda bir üroloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir" diye konuştu.