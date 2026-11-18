Aramalarda ayrıca 3 Kasım günü Kahramanmaraş'tan çalındığı tespit edilen motosiklet de bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Karataş ilçesinde O.O. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Adresteki aramalarda 852 sentetik ilaç, 1,15 gram kokain, 0,51 gram kubar esrar, 1,21 gram eroin ve 1,21 gram AM maddesi olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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