Adana'da üniversite öğrencileri, geçtiğimiz yıl denizde boğularak hayatını kaybeden arkadaşları Kübra Doğan'ın adını verdikleri roket motoruyla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi oldu. Aylar süren emek ve fedakarlıkla geliştirdikleri hibrit yakıtlı roket motoruyla önemli bir başarıya imza atan gençler, Kübra'nın kazandığı madalyayı da ailesine teslim etti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu İstikbal Thrust takımı, yakıt çekirdeğinde parafin, oksitleyici olarak sıvılaştırılmış gaz kullanan ekip, tasarımından üretimine, testinden geliştirilmesine kadar bütün aşamaları kendi imkanlarıyla yürüttükleri roket motoruyla TEKNOFEST Roket Yarışması 'Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme' kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.

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Ancak gençlerin başarısını diğerlerinden ayıran en önemli ayrıntı, roketlerine geçtiğimiz yıl denizde boğularak hayatını kaybeden takım arkadaşları Kübra Doğan'ın adını vermeleri oldu. Arkadaşlarının anısını yaşatmak için roketlerine Kübra'nın adını veren gençler, elde ettikleri başarıyı da ona armağan etti. Ayrıca gençler, Kübra'nın adına TEKNOFEST'te aldıkları madalyayı ailesine teslim etti.

"Roketin ateşlemesiyle maceraya başladık"

Takımın kurucusu Murat İlğen, roket geliştirme hayalinin bir Roketsan ateşleme testine katılmasıyla başladığını anlatarak, "Orada bir roketin nasıl ateşlendiğini gördüm. O roketin ateşlendiğini görmek içimdeki kıvılcımı başlattı. Hocamıza, 'Ben buraya geldiğim zaman hem motoru hem roketi yapacağım' dedim. Fotoğraf çektirdik ve 'Bir dahaki geldiğim zaman bunları yapmış olarak geleceğim' diye söz verdim. Atölyeye ilk geldiğim zaman bir roket motoru yapacağım, onu bir rokete takacağım ve ateşleyeceğim diye hedef koymuştum. Böylece bu maceraya başladık" diye konuştu.

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Takımın kuruluşundan sonraki süreçte arkadaşları Kübra Doğan'ın hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden sarstığını anlatan İlğen, bu kaybın ardından projeye daha sıkı sarıldıklarını belirterek, "Birinci senemizi atlattıktan sonra arkadaşımız Kübra vefat etti. Onun için devam etmeye çalıştım. Çünkü yoksa ben bırakacaktım. Bazı yerlerden teklifler almıştım, onları değerlendirmek istiyordum. Ancak arkadaşımızın ölümüyle beraber bu projeye daha da odaklandık, birbirimize daha da kenetlendik. Çok zor bir dönemden geçiyorduk. Destek bulamıyor, bütçe sıkıntısı yaşıyorduk. Tam o sırada yaşadığımız bu kayıp bizi birbirimize daha çok bağladı. Biz de ailesine bir umut olmak istedik. Yaptığımız motorları Kübra'ya atfettik. O da bu projeye çok bağlıydı, çok istiyordu. Sürekli 'Nasıl yapabilirim' diye soruyordu. Ona makaleler öneriyor, kendisini geliştirmesi için yol gösteriyordum" ifadelerini kullandı.

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Madalyayı Kübra'nın ailesine teslim ettiler

Arkadaşlarının anısını yaşatmak için roketlerine Kübra'nın adını verdiklerini belirten İlğen, elde ettikleri başarıyı da ona armağan ettiklerini söyledi. Yarışmada elde ettikleri derecenin ardından takım kaptanlığını sembolik olarak Kübra'ya devrettiğini anlatan İlğen, kazandıkları madalyayı da arkadaşlarının ailesine teslim ettiklerini söyledi.

"Finalistliğe kadar yükseldik"

Takım üyelerinden Buğra Çetin ise çalışmalarına hiçbir imkanları olmadan başladıklarını, zamanla kendi atölyelerini kurarak roket motoru geliştirme sürecine girdiklerini belirterek, "Başlangıçta elimizde bir tornavidamız bile yoktu. Sıfırdan bir atölye oluşturmaya çalıştık, okuldan bir yer edindik. Sonrasında geceyi gündüze kattığımız bir çalışma süreci geçirdik. Üç yıllık yarışma sürecinde ilk senemiz daha çok öğrenme aşamasıyla geçti. Yaptığımız yanlışları ve sistem üzerindeki eksiklerimizi gördük. Finalistliğe kadar yükseldik. Eksiklerimizi tek tek giderdik ve bu yıl ilk başarılı ateşlememizi gerçekleştirerek Türkiye ikincisi olduk" diye konuştu.

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Başarılarının ardından çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Çetin, gelecek yıllarda daha büyük projelere imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Aynı kategoride yeniden yarışmayı, jet motoru tasarım yarışmasına katılmayı ve geliştirdikleri hibrit yakıtlı roket motorunu bir roketle entegre etmeyi planladıklarını ifade eden Buğra Çetin, takımın mühendislik çalışmalarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.