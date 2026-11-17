Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Zeydan Karalar biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı. Kendince bir yol seçti ve bize vefanın sadece semt olduğuna inandırmaya çalıştı" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Konya Ereğli Cezaevi’nde Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve iki başkan yardımcısı ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu ziyaret etti. Özel ardından Adana’ya giderek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın kaza geçiren kardeşi Caner Aydar’ın yanına giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

REKLAM

"Hepimiz onun için dua ediyoruz"

Ardından açıklama yapan Özel, "Caner kardeşimiz bir trafik kazası geçirdi. Hepimizi çok korkuttu ve çok ağır bir halde acil servise geldi. Hastanemizin başhekimi ve ilk andan itibaren bütün kadrolar, çok büyük emek vererek zoru başardılar. Bugün aldığımız haberler, o ilk andaki tablonun aksine zorun gerçekleştiğini, büyük oranda hayati tehlikenin atlatıldığını ve tüm değerlerin iyiye gittiğini söylüyor. Benim şahsen de siyasi yolculuğumda Adana'daki ilk yol arkadaşlarımdan bir tanesidir. Kadir Başkanımızın da zorlu süreçlerinde, kardeşi Caner'in ve bütün ailesinin yanında olarak, ailesini ayakta tutmak ve en çok bizimle irtibatta olmak için gösterdiği gayrete bütün Türkiye'de hepimiz şahit olmuştuk. Bu zor günde hepimiz onun için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Özel, ardından Kürkçüler ve Suluca Cezaevi’ne giderek tutuklu bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile görüştü.

Cezaevinden çıktıktan sonra Seyhan ilçesine giden özel, Mıdık Mahallesi’nde Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın ailesiyle de görüştü.

"Zeydan Karalar bize vefanın sadece semt olduğuna inandırmaya çalıştı"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındığında koşarak geldiğini söyleyerek, "Biz Zeydan Karalar’a sahip çıktık. İki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldı, şehrinde karşıladık. Daha sonrasında Zeydan başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı. Kendince bir yol seçti ve bize vefanın sadece semt olduğuna inandırmaya çalıştı. Ama biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler. Biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta yürüyerek çıkacağız, omuz omuza çıkacağız. Tarih korkanları, teslim olanları ya da susanları, kıyıda kalanları da yazar, vefa gösterenleri de yazar, vefasızlık edenleri de yazar" dedi.

REKLAM

Açıklamanın ardından Özel, Ankara’ya dönmek üzere kentten ayrıldı.