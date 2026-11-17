Kentte 22 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında Çırçır Sanat Galerisi, Büyük Saat, Taş Köprü ve ÇÜ İletişim Fakültesi'nde sergiler, sokak ve mobil fotoğrafçılık atölyeleri, kısa film gösterimleri, söyleşiler ve paneller düzenlenecek.

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