Adana'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
Adana'da "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla prematüre çocuklar ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Giriş: 17.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
Adana'da "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla prematüre çocuklar ve ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde organize edilen etkinlikte çocuklar ve aileleri, sağlık personeliyle bir araya geldi.
Katılımcılara pasta ikram edilen etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlikte ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş da yer aldı.
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