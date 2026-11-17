Adana'da evinin önünde platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'i (27) 8 yerinden bıçaklayan saldırgan ilk kez hakim karşısına çıktı. Akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürüp özür dileyen saldırganın tutukluluk haline devam kararı verilirken bıçaklanan genç kadın, "Tüm Türkiye olayı gördü, izlediniz. Akli dengesi yerinde olmayan birisi böyle bir şeyi planlamayarak yapmış olamaz" dedi.

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'in (27) evinin önünde pusu kurdu. Genç kadının eve geldiğini gören saldırgan, Nurseli Sezer'e önce sarıldı ardından da yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden 8 kez bıçaklayıp kaçtı.

REKLAM

Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Boynundan, kafasından, akciğerinden, omzundan ve kolundan bıçaklanan genç kadına ilk müdahale komşusu doktor tarafından yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.

2 gün entübe olmak üzere toplam 10 gün hastanede kalan Nurseli Sezer, daha sonra taburcu oldu.

Bu sırada saldırgan ise yakalanarak tutuklandı. Ramazan S. hakkında 'tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis cezasıyla dava açıldı. Saldırgan bugün ilk kez Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığını öne süren Ramazan S., "Olay günü kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce hiçbir şey demeden saldırdım ancak benim akli melaikelerim yerinde değil. Böyle bir şey yaptığım için pişmanım, özür dilerim" dedi.

REKLAM

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve Ramazan S.'nin akıl sağlığı raporunun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınması için duruşmayı şubat ayına erteledi.

"Çok üzgünüm"

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Nurseli Sezer, "Kendisinin deli olduğuna dair bir takım şeyler söyledi. Pişman olduğunu, özür dilediğini anlattı. Ancak bu olayı tamamen bilinçli yaptı. Akli dengesi tamamen yerinde. Tüm Türkiye olayı gördü, izlediniz. Akli dengesi yerinde olmayan birisi böyle bir şeyi planlamayarak yapmış olamaz. Bunu diyeceğini biliyordum. Çok üzgünüm, dava şubat ayına ertelendi" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Tutukluluk halinin devamına karar verildi"

Genç kadının avukatı Yelda Yurt Aslan ise "Sanık yaptığı olaya ilişkin herhangi bir gerekçe sunamadı. Böyle bir olayın zaten gerekçesi olamaz ama ne için yaptığını bile açıklayamadı. 'Nurseli'nin yanına gittim, hiç konuşmadan doğrudan üzerimde taşıdığım bıçakla saldırdım' diyerek pişman olduğunu ve akli melekelerinin yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı şubat ayına erteledi" diye konuştu.