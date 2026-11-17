BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da 11 yıllık evlat hasretleri tüp bebek tedavisiyle son bulan çiftin, gebeliğin 27. haftasında 990 gram doğan oğlu Aslan, tedavisinin ardından 9 aylıkken 9 kiloya ulaştı.

Dünyaevine 2015 yılında giren 49 yaşındaki Kenan ve 35 yaşındaki Özge Arslanoğlu çifti, çocuk sahibi olmak için 2022'de Kayseri'deki özel hastanede tüp bebek tedavisine başladı.

Tedavi sonucunda hamile kalan anne Arslanoğlu, gebeliğinin 18. haftasında gerçekleşen erken doğum nedeniyle ikiz bebeklerini kaybetti.

Yaşadıkları üzüntüye rağmen evlat sahibi olma umutlarını yitirmeyen çift, bir süre sonra yeniden denedikleri tüp bebek yöntemi sonrası bebek müjdesi aldı.

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Anne Arslanoğlu'nun gebeliğin 27. haftasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 990 gram doğan oğluna Aslan adı verildi.

Prematüre olduğu için kuvöze alınan bebek, 80 günlük tedavi sayesinde yaşam mücadelesini kazanıp 2 kilo 200 grama ulaşması üzerine nisan ayında taburcu edildi.

Evlat hasreti 11 yıl sonra son bulan çift, 9 kiloya ulaşan 9 aylık oğullarını kucaklamanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Aslan geldikten sonra hayatımız çok güzel oldu"

Özge Arslanoğlu, AA muhabirine, anne olmanın daha önce hiç tatmadığı duygular yaşattığını söyledi.

Erken doğum nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getiren Arslanoğlu, "Çok şükür Allah onu bize bağışladı. O bizim mucizemiz. Aslan geldikten sonra hayatımız çok güzel oldu. Onun gün gün, ay ay büyümesini görmek, ağzından çıkan en ufak kelime, harf bile bizi çok mutlu ediyor. Hayatımız çok bambaşka oldu ve çok mutluyuz." dedi.

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Kenan Arslanoğlu da yaşadıkları zorlu sürecin ardından ailece bir arada olmanın huzurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Eşimle her gün hastanedeydik, geliyorduk, gidiyorduk ama sonunda bir umut var. Size 'baba, anne' diyecek bir evlat var. Aslan bebeği anlatmayla bitiremeyiz. Bizim için çok değerli." diye konuştu.

Yenidoğan uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı ise erken doğan bebeklerin organ ve sistemlerinin gelişimini tamamlamamış olabileceğini belirtti.

Tüp bebek tedavisiyle gerçekleşen gebeliklerde erken doğum riskinin olduğunu söyleyen Narlı, şunları kaydetti:

"Bebeğimiz taburcu olduktan sonra fıtık ameliyatı oldu. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan prematüre bebekler bütün sistemlere ait sorunları yaşayabilirler ve onlarla ilgili ameliyat olabilirler ama Aslan bebek önemli bir kısmını başarıyla atlattı"