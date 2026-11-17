Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve olayda kullandığı silahı sakladığı yeri gösteren M.K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Heyet, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "gasp, konut dokunulmazlığının ihlali ve ruhsatsız silah bulundurma" gibi diğer suçlardan ise toplam 52 yıl hapis cezasına çarptırdığı M.K.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın savunmasını, müştekiler ve avukatların da beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Karacoğlan Mahallesi'nde evinde başından tabancayla vurulan 53 yaşındaki Müyesser Kızıloluk'un 20 Haziran 2025'te hastanede ölmesine ilişkin Kozan Adliyesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K.E. (37) ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde evine girdiği kadını tabancayla öldürüp 2 altın bilezik ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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