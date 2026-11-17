Adana'da sokakta yürüyen kadını bıçakla yaralayan tutuklu sanığın, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ramazan S. (28) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, müşteki Nursel Sezer (27) ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında Sezer'in ortaokul arkadaşı olduğunu iddia etti.

Konuşmak için Sezer'in yanına gittiğini öne süren Ramazan S, "Olayı hatırlamıyorum. Kendisiyle konuşmadan onu bıçaklamaya başladım. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Bir ara yaptığımdan pişman oldum ve müştekiyi bıraktım. Olay nedeniyle pişmanım. Kendisinden ve ailesinden büyük özür diliyorum." dedi.

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- Müşteki, sanığı tanımadığını söyledi

Sezer ise sanığı tanımadığını ve aynı sınıfta okuyup okumadıklarını hatırlamadığını belirtti.

Olayın spor salonundan çıkıp evine gittiği sırada yaşandığını dile getiren Sezer, "Sanık benimle konuşmadan boğazıma sarıldı. Sonra yere düşürdü, ayaklarıyla üzerime baskı uyguladı ve cebinden çıkarttığı bıçakla beni bıçaklamaya başladı. Kendisini engellemek için ayaklarım ve ellerimle onu itekledim. Hatırladığım kadarıyla 15 veya 20 kez beni bıçakladı. Beni bıçaklarken 'Öleceksin, öleceksin' şeklinde sözler söylüyordu." diye konuştu.

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınması için duruşmayı erteledi.

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Nursel Sezer, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu söyledi.

Sanığın, akli dengesinin yerinde olmadığını göstermeye çalıştığını belirten Sezer, "Özür dilediğini ve pişman olduğunu söyledi ama akli dengesi gayet yerinde. Bilinçli yaptı, buna çok eminim. Akli dengesi yerinde olmayan birisi bu şekilde tasarlayarak ve planlayarak bunu yapmış olamaz." dedi.

Sezer'in avukatı Yelda Yurt Aslan da sanığın işlediği suça ilişkin gerekçe sunamadığını kaydetti.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da Nursel Sezer, sokakta yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından tutuklanan Ramazan S. hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.