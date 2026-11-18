ADANA’da milyonda bir görülen dördüz gebelikle 32 haftalıkken 1,5-2 kilo ağırlığında dünyaya gelen kardeşler, 12 yıl sonra Dünya Prematüre Günü’nde, kendilerini hayata hazırlayan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin o dönemki sorumlusu Prof. Dr. Nejat Narlı’yı ziyaret etti. Prof. Dr. Narlı ile dördüzler Özgür Deniz, Mehmet Arda, Rüzgar Doruk ve Kemal Çağan Mete kardeşlerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Doğduklarında hayata tutunma mücadelesi veren dördüzler, kendilerine umut olan doktorlarıyla gelecek hayallerini paylaştı.

Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan Özgür Mete (45) ile Fatma Mete (40) çiftinin evliliklerinin 7'nci yılında özel bir hastanede dördüzleri dünyaya geldi. Gebeliğin 32'nci haftasında, 1,5 ile 2 kilo arasında değişen ağırlıklarla doğan bebekler, yenidoğan yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklı şekilde taburcu edildi. Aradan geçen 12 yılın ardından kardeşler, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla dünyaya gözlerini açtıkları hastaneye giderek kendilerini takip eden doktorları Prof. Dr. Nejat Narlı'yı ziyaret etti.

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'ANNELERİNİN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR'

Dördüzleri yıllar sonra sağlıklı ve mutlu görmekten büyük sevinç duyduğunu belirten Prof. Dr. Nejat Narlı, annenin gebelik sürecinde büyük özveri gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Narlı, "Mete bebekler, 12 yıl önce hastanemizde doğdu. Dördünü de çok sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. 12 yıl sonra ziyaretimize geldiler. Onları görmekten büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımız bilgisayar mühendisi ve doktor olmayı hedefliyorlarmış. Anneleri onları çok iyi yetiştirmiş. Bu kadar sağlıklı ve başarılı olmalarının altında annelerinin çok büyük çabası var. Normal şartlarda 40 haftalık gebelik sonunda dünyaya gelen bebeklerin ağırlığının ortalaması 4 kiloya ulaşabiliyor. Dördüzlerimizin ise toplam ağırlığı anne karnında yaklaşık 7 kiloya ulaştı. Anne, bebeklerin gelişimi için büyük bir sabırla, büyük özveri gösterdi” dedi.

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'DÖRDÜZ DOĞUM MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR'

Erken doğumların nedenlerine ve görülme sıklığına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Narlı, "Gebeliklerin yaklaşık yüzde 10'u erken doğumla sonuçlanıyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 800 bin bebek dünyaya geliyor. Bu da yaklaşık 80 bin erken doğum anlamına geliyor. Erken doğumun annedeki diyabet, tansiyon gibi hastalıklar, enfeksiyonlar ve çoğul gebelikler gibi birçok nedeni var. Ortalama her 89 gebeliğin biri ikiz, 10 binde biri üçüz, milyonda biri ise dördüz gebelik oluyor. Yani dördüz doğum milyonda bir görülüyor. Bu konuda prematüre doğum riski bulunan gebeliklerde doğum öncesi hazırlığın büyük önemi var. Bebeğin doğumdan sonraki bakımı, beslenmesi ve aşı takibine ilişkin ailelerin önceden bilgilendirilmesi çok önemli. Ayrıca bebek erken doğacaksa, bebeğin izlendiği hastanede dünyaya gelmesi lazım. Çünkü bebek doğduktan sonra nakledilmesi yerine, anne karnında nakledilmesi en uygun yaklaşımdır. Anne karnındaki nakil en iyi nakil cihazıdır. En iyi transfer kuvözü anne rahmidir" diye konuştu.

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'ZORLUKLARI DEĞİL, GÜZEL ANILARI HATIRLIYORUM'

Dördüzlerin annesi Fatma Mete ise 12 yıl önce yaşadıkları sürecin kendileri için oldukça zorlu geçtiğini ancak doktorların desteği ve moralini yüksek tutması sayesinde endişelerini geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Aslında çok zorlu bir süreçti. İlk günlerde çok fazla endişelerimiz vardı. Ama doktorlarımızın desteğiyle aklımızda hiçbir endişe kalmadı. Benim için moral çok önemliydi. Hep güzel hayaller kurdum, moralimi bozmadım, olumlu yönlerini düşündüm. Şimdi geriye dönüp baktığımda o zorlukları değil güzel anlarımızı hatırlıyorum. Doktorlarımızın hepsine ayrı ayrı minnettarım. Dördüzlerimizle çok mutlu bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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HEDEFLERİ ARASINDA DOKTORLUK VE MÜHENDİSLİK VAR

Derslerinde başarılı olduklarını belirten kardeşler ise Dr. Narlı ile gelecek hayallerini paylaştı. Özgür Deniz, Kemal Çağan ve Mehmet Arda bilgisayar mühendisi olmak istediklerini belirtirken, Rüzgar Doruk ise doktorluğu hedeflediğini söyledi.