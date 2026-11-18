Adana'da bir kahveci, özel baskı teknolojisi sayesinde müşterilerin fotoğraflarını kahvenin üzerine aktarıyor. Kişiye özel kahveler, müşterilere hem farklı bir deneyim sunuyor hem de fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Adana'da yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, geçtiğimiz ay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki iş yerinin yanında kahve dükkanı açtı. Aydın, yurt dışından özel getirttiği makineyle kahve sunumuna farklı bir boyut kazandırdı. İşletmede kullanılan özel baskı teknolojisi sayesinde isteyen müşterilerin kahve siparişi verdikten sonra fotoğrafları çekiliyor veya isteğe göre cep telefonlarındaki fotoğraflar, kahvenin üzerine aktarılıyor. Böylece vatandaşlar sevdikleriyle çektirdikleri fotoğrafları ya da kendi portrelerini kahvelerinin üzerinde görebiliyor.

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Özellikle arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle kafeye gelen vatandaşlar, fotoğraflarının kahve üzerine basılmasını istiyor. Birkaç dakika içerisinde hazırlanan kişiye özel kahveler, müşterilere hem farklı bir deneyim sunuyor hem de fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kahvelerini içmeden önce fotoğraflayan vatandaşlar, bu anları sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor.

"İnsanların kahvelerini renklendiriyoruz"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan işletmeci Yaşar Aydın, kafede bir yenilik yapmak istediklerini söyleyerek, "Araştırmalarım sonucunda yurt dışında böyle bir hizmet üreten makine buldum ve ödemesini yaparak getirttim. Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk. İnsanların kahvelerini renklendiriyoruz. Ne resim isterlerse onu yapıyoruz. Daha zevkli oluyor ve ilgi odağı oluyor. İnsanlar mutlu olunca işletme olarak çok mutlu oluyoruz. Bu hizmet için para almıyoruz. Rağbet çok fazla olunca ikinci cihazı istedik" dedi.

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"Herkesin gelip denemesi lazım"

Kahvesinin üzerine fotoğraf basılan müşterilerden Beyzanur Duran, hizmeti çok beğendiğini belirterek, "Daha önce böyle bir şey göremedim. İlk defa karşılaşıyorum. Çok eğlenceli ve çok güzel olmuş. Farklı bir durum oluyor. Eğlenceli ve tercih edilebilir. Ücretsiz yapılıyor ve en güzel tarafı da bu. Ben sırf bunun için geldim. İnsanlar sürekli aynı şeylerden sıkıldığı için yenilikler arıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesin gelip denemesi lazım" şeklinde konuştu.

"Bardağın üzerinde kendimi görmek çok keyifli hissettirdi"

Eymen Uğuç ise daha önce böyle bir hizmet görmediğini dile getirerek, "Farklı olduğu için buraya geldim. Türkiye'de galiba bir ilk. Sosyal medyada defalarca kez karşıma çıktı. Gördüm geldim ve gayet keyifli. Bardağın üzerinde kendimi görmek çok keyifli hissettirdi. Herkese tavsiye ederim. Fotoğraflar gayet net. Birkaç tane resim çektim. Keyifli görseller çıktı. Bu hizmet ücretsizmiş. Ücretsiz olması çok garip. Böyle bir hizmeti hiçbir yerde görmedim ve üstüne bir de ücretsiz olması daha da güzel hissettirdi" ifadelerini kullandı.