Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Adana'nın Karataş ilçesindeki evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Karataş ilçesindeki evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri O.O'ya ait Karataş ilçesindeki ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 852 uyuşturucu etkili hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Adreste bulunan bir motosikletin de 3 Kasım'da Kahramanmaraş'tan çalındığı belirlendi.
Ekipler, çalıntı motosikleti sahibine ulaşarak teslim etti.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon, jandarma ekiplerince kamerayla kayda alındı.
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