Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katılmak üzere Adana ve Mersin'den yola çıkanların ulaşımını Havamaş sağlıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden bölgeye ulaşım hizmeti sunan firma, uluslararası organizasyona katılan yolcuları güvenli ve konforlu seyahat ettiriyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda temsilciyi Antalya'da bir araya getiriyor. Uluslararası organizasyona katılmak üzere Adana ve Mersin'den gidenlerin ulaşımında Havamaş da görev alıyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantılı ulaşım hizmeti sunan Havamaş, organizasyon kapsamında bölgeden Antalya'ya gideceklerin seyahat sürecine destek veriyor.

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Havamaş yetkilisi Mustafa Polat, uluslararası organizasyonların ulaşım açısından önemli bir koordinasyon gerektirdiğini belirterek, güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmeleri için hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti.