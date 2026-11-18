YAKUP SAĞLAM - Adana'da 20 yıl önce satın aldıkları 140 dönümlük çorak araziyi tarıma kazandıran Gülbin ve Yusuf Kenan Eren çifti, topladıkları zeytinden elde ettikleri yağla uluslararası yarışmalardan ödül aldı.

Çukurova ilçesinde yaşayan Eren çifti, Küçükçınar Mahallesi'ndeki 140 dönümlük çorak araziyi 2006'da satın aldı.

Arazideki taşları temizleyip toprak ıslahı yapan karı koca, 3 bin 600 zeytin fidanı dikti.

İlk ürünlerini yaklaşık 15 yıl önce alan Eren çifti, zeytin üretimini geliştirmek ve ürünlerini işlemek için 2021'de Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde fabrika kurdu.

Bahçeden topladıkları zeytinleri fabrikalarına taşıyan çift, yılda ortalama 25 ton zeytinyağı üretip yurt geneline satıyor.

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Eren çifti, 2020'de Japonya'da düzenlenen Japan Olive Oil Prize, 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan Afro-Asya Uluslararası Zeytinyağı Yarışması ile şubat ayında Mısır'da gerçekleştirilen Piramitler Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda zeytinyağlarıyla altın ödül kazandı.

"Buraya çok emek verdik"

Yusuf Kenan Eren, AA muhabirine, doğaya duydukları sevgi nedeniyle tarıma başladıklarını söyledi.

Çorak araziyi yeşillendirdikleri için mutlu olduklarını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Zeytine gönül verince böyle bir serüvene atıldık. Buraya çok emek verdik, güzel bir hale getirdik. Üretim yapmak bizi duygulandıran bir olay, gururlanıyoruz. Başka meyve ağaçları da ektik. Güzel bir noktaya getirdik, daha iyi olacağına inanıyorum. Burada uğraş veriyoruz, çiftçiye de hizmet ediyoruz. Daha iyi verim alacağız inşallah. Ben üretim aşamasında emek harcarken eşim de satış konusunda emek veriyor. Güzel birliktelikle yolumuza devam ediyoruz."

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- Sürekli 10 kişi, hasat döneminde 60 kişi istihdam ediliyor

Gülbin Eren de eşinin büyük emek vererek çorak araziye canlılık getirdiğini anlattı.

Fabrika ve bahçede sürekli 10, hasat döneminde ise yaklaşık 60 kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Eren, "İlk başta başka tesislerde sıktırıyorduk, sonra kendi zeytinyağı fabrikamızı kurduk. Zeytinlerimizi aynı gün toplayıp sıkımını yapıyoruz. Çok düşük asitli, kaliteli zeytinyağı üretiyoruz." dedi.

Katıldıkları yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Zeytinyağımızla dünyadaki birçok yarışmaya katıldık. Çoğundan altın madalyayla döndük. İlk başta dostlarımıza satıyorduk, daha sonra yelpazemiz genişledi. Şimdi Türkiye'nin her yerine koli sistemiyle gönderim yapıyoruz. Yurt dışına da ihracat yapacağız. Çok mutluyuz çünkü üretim yapıyoruz."