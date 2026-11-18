Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı Prof. Dr. Tuğçe Demirdelen, COP31 Antalya kapsamında iki panelde yer aldı. Demirdelen’in proje koordinatörlüğünü yürüttüğü 'İklim Dayanışma Aileleri' projesi, üniversite, sanayi ve yerel yönetim iş birliğini uluslararası platforma taşırken DAİMFED de sivil toplum paydaşı olarak çalışmaya katkı sundu.

DAİMFED Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Tuğçe Demirdelen, COP31’de yerel iklim eylemlerini ve toplumun farklı kesimlerini buluşturan yeşil dönüşüm çalışmalarını paylaştı.

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Demirdelen, 13 Kasım’da düzenlenen 'İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı' başlıklı panelde yer aldı.

Panelde, Sarıçam Belediyesi ve ATÜ iş birliğiyle hazırlanan İklim Eylem Planı, bilimsel birikimi yerel yönetimin uygulama kapasitesiyle buluşturan bir çalışma olarak aktarıldı. Su ve enerji yönetimi, emisyon azaltımı, sıfır atık ve iklim risklerine uyum başlıklarında yerel ihtiyaçlara dayanan, sonuçları izlenebilir çalışmaların önemi vurgulandı.

14 Kasım’da ise COP31 YÖK Pavilyonu programında, Demirdelen’in proje koordinatörlüğünü yürüttüğü 'İklim Dayanışma Aileleri: Üniversiteden Sanayiye, Haneden Kente İklim Dönüşüm Hareketi' ele alındı.

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ATÜ öncülüğünde; Adana Sanayi Odası (ADASO), Kıvanç Tekstil ve Sarıçam Belediyesi ortaklığında geliştirilen projede DAİMFED, sivil toplum kuruluşu paydaşı olarak yer aldı. Bu iş birliği, üniversitenin bilimsel birikimini sanayinin üretim deneyimi, belediyenin yerel uygulama gücü ve sivil toplumun toplumsal katılım kapasitesiyle bir araya getirdi.

Proje kapsamında, üniversitede üretilen bilginin sanayide enerji ve kaynak verimliliğine, hanelerde sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına ve kentlerde iklim dayanıklılığına dönüştürülmesi ele alındı. İklim eyleminin yaygınlaşması için kurumlar arasındaki iş birliğinin yanı sıra bireylerin ve ailelerin dönüşüm sürecine katılımının önemi üzerinde duruldu.

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DAİMFED’in sivil toplum paydaşı olarak yer aldığı 'İklim Dayanışma Aileleri' projesi, üniversiteden sanayiye, haneden kente uzanan bir dayanışma anlayışını güçlendirdi. Ayrıca programlara DAİMFED Antalya Şube Başkanı Ali Gözükara da katıldı.