Milli Mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 106. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesinde mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

1893 doğumlu Kuvayı Milliye kahramanı Saim Bey için Kozan Asri Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen programa Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, milli eğitim, öğrenciler, öğretmenler ve ilçe protokolü katıldı.

TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu öğrencilerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen programda çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlikte yerini aldı. Şehitlikteki diğer kabirlerin başında da öğrenciler nöbet tutarken, Saim Bey'in kabri bayraklı öğrenciler tarafından çevrelendi.

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Programda Saim Bey'in hayatı ve Milli Mücadeledeki mücadelesi anlatıldı. Öğrenciler, kahraman kaymakamın anısına yazılan ağıdı ve çeşitli şiirleri seslendirdi. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından Kozan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından tüm şehitler için dua edildi. Program, protokol üyelerinin kabirlere kırmızı karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Milli Mücadelenin önemli isimlerinden Saim Bey, 18 Kasım 1920 tarihinde şehit düştü.