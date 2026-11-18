Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, ilçede görev yapan tüm mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında buluştu. Mahallelerin öncelikli sorunları, vatandaşların talepleri, belediye hizmetlerinde öncelik verilmesi gereken konular ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda muhtarların görüşleri dinlendi.

Muhtarlarla yakın iletişim ve iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, "Telefon numaram yıllardır aynı, hiçbir zaman değişmedi. 24 saat açık. Ben, başkan yardımcılarım ve müdürlerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başında olacağız. Bu işi hep birlikte yapacağız. Muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle omuz omuza çalışarak bize ulaşan her soruna imkanlarımız ölçüsünde en hızlı şekilde çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Muhtarlık birimimizi de daha aktif ve etkin bir çalışma yapısına kavuşturacağız" dedi.

REKLAM

"Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz"

Çukurova'nın ihtiyaçlarına ve mahallelerde yaşanan sorunlara hakim olduklarını ifade eden Keskin, "Hangi mahallemizde hangi sorun var, nerede neye ihtiyaç duyuluyor biliyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak Çukurova'nın ihtiyaçlarına hakimiz. Amacımız bu sorunları tespit etmekle yetinmek değil, çözüm üretmek ve sonuç almaktır. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmek için çalışacağız. Bu süreçte muhtarlarımız en önemli yol arkadaşlarımız olacak" diye konuştu.

"Çukurova'da iz bırakarak geleceğe taşıyacağız"

Konuşmasında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın bıraktığı emanete de değinen Keskin, "Çukurova'nın emaneti Emrah Kozay Başkanımızdaydı, bugün Emrah Kozay'ın emaneti bizde. Biz de bu emaneti daha da güçlendirerek, sağlıklı ve sağlam adımlarla, Çukurova'da iz bırakarak geleceğe taşıyacağız. Bu görevi yalnızca belediye olarak değil; mahalle sakinlerimizle, muhtarlarımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Toplantının sonunda Keskin tarafından muhtarlara günün anısına rozet ve çanta hediye edildi.