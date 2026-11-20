Şüphelinin ibraz ettiği kimlik bilgilerinin kendisine ait olmadığı, gerçek kimliğinin yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği öğrenildi.

Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda, şüphelinin kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanarak gizlice ikametine girip çıktığı ve hayatını sürdürdüğü belirlendi.

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