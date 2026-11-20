Adana merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu Fattum M'yi (41) 28 Temmuz'da cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Zanlı, Fattum M'ye geçici koruma kimlik belgesinin kullanılarak adına GSM hatları çıkarıldığı ve bunlarla çok sayıda dolandırıcılık suçunun işlendiği yalanını söyledi. Şüpheli, dolandırıcılık suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı yalanıyla da Fattum M'nin evindeki para ve ziynet eşyalarını incelemeleri gerektiğini belirtti.

Görüşmenin ardından Fattum M, zanlının yönlendirmesiyle evine gelen bir kadına 6 altın bilezik, 1800 dolar ile çeşitli ziynet eşyalarını verdi.

REKLAM

Daha sonra kendisini arayan kişiye ulaşamayan Fattum M, dolandırıldığını anlayıp İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İkametin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadın şüpheli ve birlikte hareket ettiği 2 kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Adana merkezli Gaziantep ve Kilis'te düzenlediği eş zamanlı operasyonla Tuğba G. (32), İsmail B. (30) ve Ali Ş'yi (29) yakaladı. Suçta kullanılan cep telefonu hattının sahibi E.C. (32) de gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında kendilerini Mustafa T. (36) ile İbrahim G'nin (28) yönlendirdiklerini öne sürdü.

REKLAM

Yapılan araştırmada Mustafa T'nin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tuğba G, İsmail B. ve Ali Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, şüpheli İbrahim G'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, zanlılardan Tuğba G'nin olaydan önce bir akaryakıt istasyonunun market bölümünden alışveriş yapması ve daha sonra farklı kıyafetle sokakta yürümesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.