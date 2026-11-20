Adana'da 5 bin 501 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da 5 bin 501 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 5 bin 501 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Yüreğir ilçesinde M.E.K'nin kullandığı 3 tekerlekli sepetli motosikleti durdurarak aradı.
Şüphelinin adresinde de arama yapan ekipler, 5 bin 501 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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