Küçükçam, uygun alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, etkinliğe destek veren Orman Bölge Müdürlüğü ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Ağaçlandırmanın erozyonun önlenmesi, yeşil alanların artırılması ve sıcaklığın azaltılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Küçükçam, "Geçen yıl 200 fidan dikmiştik. Bu yıl da 300 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Böylece toplamda 500 fidan dikmiş olacağız." dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Akif Küçükçam, AA muhabirine, hastane yerleşkesinin geniş bir alana sahip olduğunu belirterek, ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

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