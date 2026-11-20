Yüreğir Belediye Başkan Vekili Özünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projelerini anlattı
Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Özünal, yazılı açıklamasında, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini belirtti.
Görüşmede ilçede planlanan projeleri ve yürütülen hizmetleri Erdoğan'a aktardığını ifade eden Özünal, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu ve belediyecilik alanındaki köklü tecrübesi, çalışmalarımıza ışık tutuyor. Bu vizyondan aldığımız ilham ve sorumluluk bilinciyle Yüreğir'imiz için çalışmayı sürdürecek, ilçemize değer katacak hizmetleri hayata geçirmek için gayret göstereceğiz."
Özünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo da hediye etti.
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