Adana'da maden ocağında devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, maden ocağında çalışan işçi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, maden ocağında çalışan işçi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Eyüplü Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan Osman Çelikkanat'ın (36) kullandığı traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelikkanat'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
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