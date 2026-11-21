Adana'da 15'inci kez organize edilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 7-11 Nisan 2027'de düzenlenecek.

Karnaval Komitesinden yapılan açıklamada, "Nisan'da Adana'da" sloganıyla gerçekleştirilecek karnaval için etkinlik başvurularının sürdüğü belirtildi.

Karnavalda, kültür, sanat, spor, gastronomi, çocuk ve eğlence temalı çok sayıda etkinliğin yer alacağı duyurulan açıklamada, organizasyonun geleneksel kortej yürüyüşünün 10 Nisan 2027'de yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, 15'inci kez organize edilecek karnavalda, herkesin katılabileceği programların yer alacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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"Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içi ve dışından birçok başvuru almaya başladık. Belirlediğimiz ilkeler ve karnaval ruhuna uygun tüm etkinlik önerilerini titizlikle değerlendiriyoruz. Karnaval yalnızca Adana ekonomisine değil çevre illerin ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Her yıl olduğu gibi karnavalımızın bir parçası olmayı ve portakal ağaçlarının çiçek kokularını içlerine çekmek isteyenleri Adana'ya bekliyoruz."